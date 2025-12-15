Acessibilidade

15 de Dezembro de 2025 • 23:05

Acidente

Colisão entre motos deixa um homem com fratura exposta no bairro Guatós

A vítima foi encaminhada para atendimento especializado

Sandra Luz

Publicado em 15/12/2025 às 19:10

A vítima estava consciente, mas apresentava desorientação. Durante a avaliação, os bombeiros constataram uma grave fratura exposta na perna esquerda / Reprodução/O Pantaneiro

Um grave acidente envolvendo duas motocicletas mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar na noite de domingo, dia 14, por volta das 18h20, na Alameda Agostinho Tomas Mônaco, no bairro Guatós, em Corumbá.

Ao chegar ao local, a guarnição de resgate encontrou o motociclista, de 56 anos, sentado na via. A vítima estava consciente, mas apresentava desorientação. Durante a avaliação, os bombeiros constataram uma grave fratura exposta na perna esquerda (tíbia e fíbula). A equipe realizou imobilização e curativo de urgência no local antes de transportar o homem em estado de prioridade para o Pronto-Socorro Municipal, onde ele permanece sob cuidados médicos.

O outro condutor envolvido na colisão, um jovem de 19 anos, sofreu apenas escoriações leves. Ele recusou o transporte e os atendimentos oferecidos pela equipe de resgate e permaneceu no local do acidente.

O socorro contou com o apoio de uma segunda viatura de salvamento dos Bombeiros. A Polícia Militar, que já se encontrava no local no momento da chegada dos socorristas, assumiu a segurança da área, a guarda dos veículos envolvidos e o registro oficial da ocorrência para as investigações de praxe. As circunstâncias que levaram à colisão entre as duas motos serão apuradas pela autoridade competente.

