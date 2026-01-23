Colisão entre motos deixa um homem ferido em Corumbá

No local, os bombeiros encontraram um homem de 68 anos, caído no chão, consciente e orientado / Divulgação/Corpo de Bombeiros

A Central de Operações do 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá registrou o atendimento a dez ocorrências nas últimas 24 horas, com destaque para um acidente de trânsito na quinta-feira, dia 22. O acidente envolveu uma colisão entre duas motocicletas na Avenida Rio Branco, sentido Corumbá a Ladário, nas proximidades de um posto de combustível.

A equipe de resgate foi acionada por volta das 8 horas para prestar os primeiros socorros. No local, os bombeiros encontraram um homem de 68 anos, caído no chão, consciente e orientado. A vítima relatava fortes dores no tornozelo direito e apresentava sangramento no dedão do pé direito.

Após a realização dos procedimentos emergenciais no local, o motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Corumbá, onde foi entregue aos cuidados da equipe médica plantonista. O outro condutor envolvido na colisão estava consciente, caminhando pelo local, com apenas ferimentos abrasivos leves no braço. Ele recusou o atendimento médico e permaneceu no aguardo dos procedimentos de rotina da Polícia Militar de Trânsito, que já estava presente.A ocorrência foi uma das dez atendidas pelo Corpo de Bombeiros no período de 24 horas na região de Corumbá, no dia 22.

