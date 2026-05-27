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Trânsito

Colisão entre veículos deixa mulher e criança feridas em cruzamento de Corumbá

Criança de 1 ano e 6 meses foi projetada para dianteiro do carro após dispositivo de retenção se desprender

Da redação

Publicado em 27/05/2026 às 13:18

Atualizado em 27/05/2026 às 16:22

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Divulgação

Uma mulher e uma criança ficaram feridas em acidente registrado por volta das 22h desta terça-feira (26) no cruzamento das ruas Firmo de Matos e Duque de Caxias, em Corumbá. As guarnições de resgate e salvamento do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas para atender a ocorrência de sinistro de trânsito envolvendo a colisão entre dois veículos.

Ao chegarem ao local, os militares iniciaram o atendimento pré-hospitalar a duas vítimas que ocupavam um veículo Prisma. A passageira do automóvel, uma mulher de 31 anos, encontrava-se consciente e orientada, relatando fortes dores na região do joelho esquerdo e no abdômen em decorrência do impacto.

Também foi atendida uma criança do sexo masculino, de 1 ano e 6 meses, que apresentava intensa crise de choro e queixas de dores na região do tórax e abdômen. Conforme informações apuradas no local, durante a colisão o dispositivo de retenção infantil se desprendeu, ocasionando a projeção da criança para a parte dianteira do veículo e resultando nas lesões apresentadas.

Após os procedimentos de estabilização e atendimento emergencial, as vítimas foram encaminhadas para avaliação médica.

Os condutores dos veículos envolvidos, uma mulher de 35 anos, motorista de uma Spin, e um homem de 29 anos, condutor do Prisma, não sofreram ferimentos.

Cuidados e importância do uso da cadeirinha infantil

O Corpo de Bombeiros Militar reforça que o uso correto da cadeirinha infantil é uma das medidas mais importantes para reduzir lesões graves e salvar vidas em acidentes de trânsito. Em colisões ou freadas bruscas, o corpo da criança é projetado com grande força e, sem a proteção adequada, o risco de ferimentos aumenta significativamente.

A orientação da corporação é que os responsáveis utilizem sempre a cadeirinha adequada para a idade, peso e altura da criança, verificando se a instalação foi feita corretamente conforme as orientações do fabricante. O cinto da cadeirinha deve estar ajustado ao corpo da criança, firme e seguro, sem apertar excessivamente, e as tiras não podem estar torcidas ou frouxas.

Os bombeiros alertam que crianças nunca devem ser transportadas no colo, pois em uma colisão a força do impacto impede que o adulto consiga segurá-la com segurança. A criança deve permanecer presa ao dispositivo durante todo o trajeto, inclusive em percursos curtos.

Também é recomendado verificar regularmente travas, encaixes e pontos de fixação, e não utilizar cadeirinhas danificadas ou que tenham sofrido impactos em acidentes anteriores. Objetos soltos dentro do veículo devem ser evitados, pois podem se transformar em riscos durante uma colisão.

A corporação conclui que pequenos cuidados fazem grande diferença e que a segurança infantil no trânsito é responsabilidade de todos.

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