Colisão frontal entre caminhões deixou uma pessoa presa nas ferragens

Um dos caminhões ficou completamente destruído

Colisão entre dois caminhões na BR-262 próximo ao assentamento Urucum resultou em uma pessoa presa nas ferragens, na manhã desta segunda-feira, 20, próximo à cidade de Corumbá.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima era passageira de um dos caminhões e precisou ser levada para a Santa Casa com ferimentos nos membros inferiores.

Ainda não tem mais detalhes sobre o acidente e se houve mais feridos e nem como foi a cinemática do acidente, assim que tiver mais informações, O Pantaneiro será atualizado.