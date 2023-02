Com 23 participantes, concurso de fantasias acontece hoje em Corumbá / Giselle Ribeiro

Acontece nesta quinta-feira (16), em Corumbá, o tradicional Concurso de Fantasias do Carnaval. O evento será realizado a partir das 19h, no ginásio do Corumbaense Futebol, localizado na Avenida General Rondon.

Das quatro categorias em disputa, a que tem o maior número de concorrentes é Originalidade, com 8 inscritos. Luxo Feminino (3 participantes); Luxo Masculino (4) e Luxo Especial (4).

O vencedor de cada categoria receberá R$ 5.000,00. O 2º Lugar de cada categoria terá direito a prêmio de R$ 4.000,00. O terceiro colocado vai ser premiado com R$ 3.000,00.

Será entregue também o prêmio de “Hors Concours”, pela participação no desfile de Fantasias, no valor de R$ 5.000,00 para cada um dos quatro carnavalescos que receberam essa honraria.