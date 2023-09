Com 6 pólos e categoria feminina, Copa Integração de Futebol Amador reuniu quase 700 atletas

Terminou no último domingo, 3 de setembro, a Copa Integração Popular de Futebol Amador, competição realizada pela Prefeitura por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC). Neste ano, a disputa foi realizada em 6 pólos e contou também com uma categoria feminina. Quase 700 atletas amadores participaram da Copa.

A última regional a definir o campeão foi o Taquaral, onde o Bolivar União Fronteira foi o campeão em cima do Taqual Agropan. O artilheiro do Pólo foi Pablo Anlo Soza, do União Fronteira, e o melhor goleiro foi Daniel Melgar, do Taquaral. O diretor-presidente da FUNEC, Marcelo Araújo, e o secretário municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal, fizeram a entrega dos troféus e medalhas aos finalistas.

No Pólo Praça CEU, o campeão foi o PEC Mundial, que também teve o melhor goleiro do torneio: Clemer Pereira. A segunda colocação ficou com o PL Gávea, time do artilheiro Leonardo Arruda. Já no Previsul, o título ficou com o Família Medeiros, do goleador Ivo Júnior. O Previsul foi o vice e teve o melhor goleiro da regional: Nildo Espinoza.

No Pólo Nação Zumbi, o São Vicente foi o campeão em cima do Banamex Júnior. Elton Dias e Adrian Tinoco, ambos do São Vicente, foram melhor goleiro e artilheiro, respectivamente. No Primavera, o João de Deus ficou com o título e com os prêmios de melhor goleiro e artilheiro, com José Antônio e Thiago Moura, respectivamente. O vice-campeão foi o Guanabara.

No Pólo do Universitário houve a disputa no masculino e no feminino. Entre as mulheres o titulo ficou com GAC Corumbá, time da melhor goleira Lucia Aranda e da artilheira Barbara Marques. O União ficou com o vice-campeonato. No masculino, O Barão ficou em primeiro e o Araçatuba em segundo. Marcos Vinicius foi o melhor goleiro e Alesson Medeiros o artilheiro, ambos do Barão.

Além dos troféus e medalhas, cada um dos times campeões, inclusiva no feminino, faturou uma premiação de R$ 5 mil. Os vice-campeões ficaram com R$ 2.5 mil e o terceiro com R$ 1.250,00. Cada artilheiro e cada melhor goleiro também faturaram R$ 1 mil cada um. Ao todo a Funec distribuiu R$ 22,7 mil durante a Copa Integração Popular de Futebol Amador.