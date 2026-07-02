Com honras militares, soldado da PM é sepultado sob forte comoção

Cortejo reuniu cerca de 800 pessoas e marcou a despedida do policial Marcelo Pimenta da Silva, de 32 anos, morto durante confronto com criminosos
Caixão foi transportado sobre um caminhão do Corpo de Bombeiros pelas ruas da cidade / Reprodução
Sob forte comoção, familiares, amigos, integrantes das forças de segurança e moradores de Corumbá e região se despediram, nesta quinta-feira (02), do soldado da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Marcelo Pimenta da Silva, de 32 anos. O cortejo reuniu cerca de 800 pessoas e foi marcado por homenagens e honras militares ao policial, que morreu em serviço durante um confronto com criminosos, na noite de terça-feira (30).
O caixão foi transportado sobre um caminhão do Corpo de Bombeiros pelas ruas da cidade, acompanhado por mais de 40 viaturas das forças de segurança, com sirenes e sinais luminosos acionados. O trajeto também contou com a participação de familiares, amigos e dezenas de moradores que prestaram as últimas homenagens ao militar.
O velório aconteceu na Capela Cristo Rei. O sepultamento foi realizado na manhã desta quinta-feira, no Cemitério Santa Cruz. A cerimônia reuniu representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Federal, além de equipes do Batalhão de Choque, Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros). Durante a despedida, foram prestadas honras militares, com guarda fúnebre, salvas de tiros e a execução do tradicional "toque de silêncio". Um helicóptero das forças de segurança também sobrevoou a região durante o cortejo.
Marcelo Pimenta deixa uma filha de 07 anos e uma família enlutada. Integrante do Getam (Grupamento Especializado Tático em Apoio Motociclístico) do 6º Batalhão da Polícia Militar, ele havia ingressado na corporação há cerca de dez meses, após concluir o Curso de Formação de Soldados da PMMS, realizando o sonho que cultivava desde a infância.
O policial morreu durante uma perseguição a criminosos armados, após equipes da Polícia Militar localizarem suspeitos envolvidos em um ataque a tiros registrado em Ladário. Marcelo teria tentado proteger um companheiro de farda quando foi atingido por disparos na cabeça, no tórax e no braço.
Após o confronto, uma grande operação policial foi desencadeada em Corumbá, resultando na morte de um dos suspeitos, na prisão de outro envolvido e na apreensão de dois fuzis, duas pistolas, um revólver calibre .38 e grande quantidade de munições. Um terceiro suspeito continua sendo procurado.
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