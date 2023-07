Com raiva da ex-sogra, mulher a agride com pedradas durante briga em Corumbá

Caso foi registrado na Delegacia / Google Street View

Mulher que não teve a idade informada, agrediu a ex-sogra com pedradas e a xingou de tudo que é nome durante uma briga em Corumbá. O caso ocorreu nessa terça-feira dia 4.

Segundo o Diário Corumbaense, a agressora foi até a casa da ex-sogra no bairro Guaicurus onde fez o escândalo e proferiu as agressões. O motivo, segundo a vítima, seria o término do relacionamento da autora com o filho dela.

Conforme a agredida, essa foi a segunda vez que a acusada foi até a residência dela, para perturbar o sossego, porém na primeira vez, a viatura, ao chegar, não a encontrou.

Desta vez, a mulher foi detida e apresentava hematomas pelo corpo e rosto. Também, conforme os policiais, se encontrava totalmente alterada e em visível estado de embriaguez.

O caso foi registrado na 1º Delegacia de Polícia Civil.