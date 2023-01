Com reforma concluída, ponte sobre o rio Nabileque, próximo a Corumbá, libera passagem de veículos

Divulgação/Agesul

O Governo do Estado realizou uma reforma parcial na ponte sobre rio Nabileque, que fica na região de Corumbá.

Os trabalhos no local foram concluídos e já foi liberada a passagem de veículos pela estrutura.

Localizada na rodovia MS-195, no trecho entre a Fazenda Jatobá e Fazenda Baía dos Touros, a ponte recebeu reforma e manutenção entre os dias 7 e 21 de janeiro. Entre os trabalhos realizados teve troca de jogos de esteios, vigas, sub vigas, travesseiros, rodeiros, guias de rodas e pintura, além de outras atividades.

Mesmo durante os trabalhos a travessia de pedestres continuou permitida no local, sendo suspensa apenas a passagem de veículos. Agora o tráfego na ponte está ocorrendo normalmente. Lá foram feitos reparos pontuais, na estrutura que é de madeira.

O Governo do Estado está fazendo várias obras de infraestrutura no Pantanal do Nabileque, para melhorar os acessos, encurtar os caminhos e levar desenvolvimento para toda região. São investimentos que vão desde pontes, aterros, drenagem, e novas estradas, que tem como objetivo não deixar a região isolada.

A região do Pantanal tem recebido grandes investimentos, para qualificar a infraestrutura, fomentar o turismo, contribuir com os povos locais, estimular a economia das cidades e ainda preservar sua fauna e vegetação.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, destacou que a região do Pantanal pode aumentar seu fluxo turístico com intervenções que melhorem os acessos.

“O governador (Eduardo Riedel) quer criar dentro do Pantanal uma nova possibilidade de se fazer turismo com estradas de qualidade dentro da região, para que além do produtor possa chegar com segurança na sua propriedade, também facilite o acesso do turista, que muitas vezes quer fazer uma viagem de contemplação para conhecer toda região”.