Com reitora da Unicesumar, prefeito discute obras do Centro Municipal de Imagem

O início das obras do Centro Municipal de Imagem foi tema de reunião entre o prefeito Marcelo Iunes e a reitora da Unicesumar, professora Solange Munhoz Arroyo Lopes, no final da manhã desta terça-feira, 19 de setembro. A universidade vai ser responsável pelos serviços.

“A construtora, que nós contratamos, já está em Corumbá. Os funcionários já estão hospedados aqui e começam a obra agora no máximo em quinze dias. Também vamos providenciar um complemento da reforma na Santa Casa, na ala de obstetrícia”, informou a reitora da Unicesumar ao prefeito.

“É de grande importância essa iniciativa da Unicesumar. É uma grande ajuda para a saúde dos corumbaenses”, disse o prefeito ao agradecer a ação da universidade. Iunes destacou que o curso de Medicina, que a Unicesumar oferece em Corumbá, já se consolidou no município. “Era um anseio antigo da população que já está consolidado e valoriza ainda mais nossa cidade”, afirmou o chefe do Executivo Municipal.

Marcelo Iunes também foi informado do andamento das obras da sede própria da Unicesumar na cidade. A Prefeitura cedeu o direito real de uso da área – que fica rua Pedro de Medeiros, no bairro Popular Velha – para a implantação da Faculdade de Medicina pelo Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda (mantenedor da Unicesumar).

“Uma primeira parte da nossa sede própria ficará pronta no final de novembro. A segunda etapa deve estar concluída em fevereiro [de 2024]. É uma obra grande que vai, com certeza, enriquecer a cidade de Corumbá e aí nós faremos a transferência do curso de Medicina para nossa unidade própria”, completou a reitora Solange Munhoz informando que para o próximo ano está prevista a oferta de novos cursos.

Participaram da reunião a secretária Municipal de Saúde, Beatriz Assad; o diretor do Campus da Unicesumar em Corumbá, Héber Amilcar Martins; o coordenador do Internato Médico da Unicesumar em Maringá, Rafael Padial; e o diretor administrativo, Alan Cleyton Castardo.