Comarca de Corumbá não terá expediente nos dias 2 e 3 de fevereiro

Divulgação

Devido ao feriado municipal em comemoração ao dia de Nossa Senhora da Candelária (padroeira de Corumbá) e o ponto facultativo pelo Decreto Municipal nº 29101, não haverá expediente na comarca de Corumbá, nos dias de 2 e 3 de fevereiro, quinta e sexta-feira desta semana.

Os prazos processuais ficam prorrogados para o próximo dia útil.

O plantão judiciário funcionará normalmente para os casos considerados urgentes.

No Portal do Poder Judiciário de MS (http://www.tjms.jus.br/plantao.php), no ícone Plantão, é possível encontrar os telefones de contato do(s) plantonista(s).