Comarca de Corumbá reduz consumo de água em 1/3 após Ordem de Serviço

No primeiro mês após a edição da Ordem de Serviço nº 01/2024, o fórum da comarca de Corumbá alcançou uma significativa redução no consumo de água, diminuindo a fatura em um terço. A medida, implementada em 1º de outubro de 2024, não apenas impactou os gastos do Poder Judiciário, mas também contribuiu para a preservação de um recurso essencial à saúde e à vida humana.

Em setembro de 2024, o consumo de água havia atingido um pico de 343 m³, mas, com a nova ordem, esse número caiu para 248 m³. A redução foi possível por meio da adoção de medidas simples, como a restrição do uso de mangueiras e a revisão constante das válvulas hidráulicas. Contudo, o principal fator para o sucesso da iniciativa foi a sensibilização de servidores e colaboradores.

Diante da histórica seca que afeta o Pantanal, a atenção voltada à diminuição do consumo de água é de extrema importância, especialmente considerando os baixos níveis do Rio Paraguai, que enfrenta uma das maiores secas da história. Essa situação compromete as diversas fontes de água da cidade e torna a economia desse recurso ainda mais urgente.

Em atendimento à Ordem de Serviço, as empresas prestadoras de serviços, como Brilhar, Karbeck e Liderança, intensificaram a conscientização de seus colaboradores. A empresa de segurança Karbeck, por exemplo, disponibilizou copos e canecas duráveis para seus funcionários, resultando em uma significativa redução no uso de copos descartáveis.

A expectativa é que, no próximo mês, a redução no consumo de água seja ainda mais evidente, refletindo o compromisso de todos com um Judiciário mais sustentável.

É importante lembrar que, durante a solenidade em comemoração aos 150 anos da comarca de Corumbá, em 26 de março de 2024, o presidente do TJMS, desembargador Sérgio Fernandes Martins, incentivou práticas sustentáveis ao homologar o plano de redução de consumo de água. Na ocasião, ele também plantou um Ipê em frente ao fórum, simbolizando o compromisso do Judiciário estadual com a sustentabilidade.