Combate a incêndio no Pantanal ganha reforço do exército

Um alerta de fumaça no Pantanal emitido pelos satélites do Centro de Proteção Ambiental de Mato Grosso do Sul acionou equipes do Corpo de Bombeiros, na noite desta sexta-feira, 7.

O foco foi detectado por volta das 20h e após 30 minutos, o incêndio florestal foi confirmado na região do Forte Coimbra, próximo a tríplice fronteira, divisa entre Brasil, Paraguai e Bolívia.

Conforme o tenente do 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá, Silvanei Coelho, o local de difícil acesso dificultou a chegada das equipes.

“É preciso sair de Corumbá, até a região de Porto Morrinho, que dura 1h de viagem, depois pega uma embarcação com mais duas horas de navegação no Rio Paraguai até chegar ao incêndio”, explicou.

Por isso, os primeiros militares a atuarem no combate ao fogo iniciaram o trabalho às 4h30 deste sábado. As imagens mostram que o foco na vegetação rasteira tem reduzindo de tamanho desde então, chegando no momento a uma linha de 5km.

Além de três militares do Corpo de Bombeiros, alguns militares do Exército Brasileiro também estão dando apoio ao combate direto, com abafador e bombas de água. O apoio de mais oito bombeiros deve chegar ao local no final da tarde de hoje para reforçar as equipes.

“Se evoluir vamos acionar mais militares e pedir o apoio de brigadas da região. Estamos usando drones para analisar o avanço do foco e como melhor combatê-lo. A princípio, o incêndio está sob controle e deve ser extinto em breve”, concluiu.