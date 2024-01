Começam hoje inscrições do concurso de fantasias do Carnaval 2024

Gisele Ribeiro, PMC, Arquivo

As incrições para o Concurso de Fantasias do Carnaval 2024 começa nesta segunda-feira (8) e devem ser feitas pessoalmente pelos candidatos até o dia 31 de janeiro na sede da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, que fica na rua Dom Aquino, n° 1380, Centro, das 08h às 13 horas.

Segundo informações da Prefeitura de Corumbá, o concurso vai ser realizado na quinta-feira, 08 de fevereiro, no ginásio do Corumbaense Futebol Clube, a partir das 19h30.

O Concurso terá quatro categorias em disputa: Originalidade; Luxo Feminino; Luxo Masculino e Luxo Especial.

Para participar é necessário ter idade mínima de 18 anos. Também serão aceitas inscrições endereçadas ao local de inscrições enviadas através dos Correios até a data de 31/01/2024 ou através de e-mail direcionado a Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, no seguinte endereço eletrônico: mailto:fcphcorumba@gmail.com, respeitado o período de inscrições estipulado.

A premiação aos vencedores será a seguinte: o 1º lugar de cada categoria receberá R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

o 2º lugar de cada categoria terá prêmio de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e o

3º lugar de cada categoria terá direito a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Será entregue também o prêmio de “Hours Concours”, pela participação no desfile de Fantasias, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos quatro carnavalescos que receberam essa honraria.

Os prêmios em dinheiro serão pagos em parcela única, em até 60 dias, após a realização do concurso, através de depósito na conta bancária indicada pelo candidato no momento de sua inscrição.



