Começa hoje segunda etapa do curso de Piloteiros e Piloteiras para ribeirinhos

Clóvis Neto, PMC

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, inicia hoje, 26 de janeiro, a segunda etapa do Curso de Piloteiros e Piloteiras para ribeirinhos que vivem na Parte Alta do Pantanal sul-mato-grossense. São 60 inscritos e as aulas serão realizadas na escola Jatobazinho.

A capacitação é voltada para os moradores das regiões do Amolar, Porto Binega, Chané, Bonfim, Barra do São Lourenço e termina na próxima terça-feira, dia 30.

A primeira etapa aconteceu em julho do ano passado, com 55 pessoas que concluíram o curso, entre homens e mulheres.

A demanda pelo curso para pilotar embarcação de pequeno porte foi levantada durante as ações do Programa Povo das Águas, projeto coordenado pela Secretaria de Assistência e Cidadania. O curso conta com a parceria com a Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial do Pantanal, Instituto Acaia Pantanal e Instituto Homem Pantaneiro.