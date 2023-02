Concurso de fantasias será realizado na noite desta quinta-feira na Cidade Branca

Concurso de fantasia terá 23 participantes / Prefeitura de Corumbá

O tradicional Concurso de Fantasias do Carnaval de Corumbá 2023 vai ser realizado nesta quinta-feira (16), a partir das 21h no ginásio do Corumbaense Futebol, na avenida General Rondon. A arquibancada é aberta ao público.

O concurso terá 23 participantes, incluindo quatro ‘Hors Concours’. Das quatro categorias em disputa, a que tem o maior número de concorrentes é Originalidade, com 8 inscritos. Luxo Feminino (3 participantes); Luxo Masculino (4) e Luxo Especial (4).

A comissão julgadora vai avaliar os seguintes critérios: na categoria Originalidade: consonância com o título e histórico; criatividade na elaboração; performance cênica do (a) desfilante; emprego de materiais alternativos, recicláveis, sucatas e outros materiais e acabamento. Nas categorias Luxo (Feminino; Masculino e Especial) os critérios para julgamento são: consonância com o título e histórico; criatividade na elaboração; performance cênica do(a) desfilante; emprego de materiais nobres e luxuosos e acabamento.

A premiação aos vencedores (as) será a seguinte: O vencedor, de cada categoria, receberá R$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalizando o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O 2º Lugar, de cada categoria, terá direito a prêmio de R$ 4.000,00(quatro mil reais), totalizando o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). O terceiro colocado, de cada categoria, vai ser premiada com R$ 3.000,00 (três mil reais), totalizando o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Será entregue também o prêmio de “Hors Concours”, pela participação no desfile de Fantasias, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos quatro carnavalescos que receberam essa Honraria, totalizando um valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Os prêmios em dinheiro serão pagos em parcela única, em até 60 dias, após a realização do concurso, através de depósito na conta bancária indicada pelo candidato no momento de sua inscrição.