Concurso de Marchinhas de Corumbá acontece dia 4 de fevereiro

Terminam nesta quinta-feira, 25 de janeiro, as inscrições para o Concurso de Marchinhas Carnavalescas 2024. Com R$ 3.300,00 em premiação, o evento é organizado pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico, e está programado para o dia 04 de fevereiro.

Pode participar, do Concurso de Marchinhas, qualquer pessoa com idade superior a 18 anos. Serão aceitas somente inscrições de músicas inéditas, originais e com temáticas livres na modalidade, respeitados os padrões das marchinhas carnavalescas, cumprindo o que dispõe a legislação quanto aos Direitos Autorais.

Gratuitas, as inscrições podem ser feitas no Museu Casa do Dr. Gabi – Espaço de Memória (Rua Cuiabá, 1181, esquina com a rua 15 de Novembro, Bairro Centro), das 08h às 11h (período matutino) e das 14h às 16 horas (período vespertino).

Os prêmios serão pagos em parcela única, em até 60 (sessenta) dias, após a realização do concurso, através de depósito na conta bancária indicada pelo candidato no momento de sua inscrição.

A documentação, a ser entregue no ato da inscrição, pode ser conferida na íntegra do Edital n° 002/2024/FCPH, que regulamenta o Concurso de Marchinhas Carnavalescas do Carnaval de Corumbá 2024, publicado na edição de 10 de janeiro de 2024 do DIOCORUMBÁ.