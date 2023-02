Concurso de "Marchinhas Carnavalescas" acontece nesta sexta em Corumbá

Concurso de Marchinhas Carnavalescas acontece hoje / Renê Marcio

Acontece nesta sexta-feira (10), em Corumbá, o concurso de "Marchinhas Carnavalescas do Carnaval de 2023". Onze composições estão na disputa.

As marchinhas serão avaliadas pelos seguintes quesitos: letra; originalidade da temática abordada na composição; interpretação musical; performance e entrosamento com o público. A comissão julgadora será formada por, no mínimo, cinco jurados e escolhida pela equipe organizadora do concurso.

As três marchinhas carnavalescas que obtiverem a maior pontuação receberão a seguinte premiação: 1º Lugar - R$ 1.500,00; 2º Lugar - R$ 1.000,00; 3º Lugar - R$ 800,00.

Os prêmios serão pagos em parcela única, em até 60 dias, após a realização do concurso, através de depósito na conta bancária indicada pelo candidato no momento de sua inscrição.

O concurso é promovido pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico.