Concurso de marchinhas tem 11 composições e acontece nesta sexta

Concurso de Marchinhas movimenta Corumbá

Com 11 composições, o Concurso de Marchinhas Carnavalescas do Carnaval de Corumbá 2023 vai ser realizado nesta sexta-feira (10), no Jardim da Independência, às 19 horas.

Segundo a Prefeitura de Corumbá, o evento será realizado por meio da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá. O Concurso de Marchinhas tem como objetivos fomentar a valorização da música carnavalesca, seus compositores e intérpretes e garantir o acesso à cultura através das diversas linguagens envolvidas na atividade.

As marchinhas serão avaliadas pelos seguintes quesitos: letra; originalidade da temática abordada na composição; interpretação musical; performance e entrosamento com o público. A comissão julgadora será formada por, no mínimo, cinco jurados e escolhida pela equipe organizadora do concurso.

Prêmios

As três marchinhas carnavalescas que obtiverem a maior pontuação receberão a seguinte premiação: 1º Lugar - R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 2º Lugar - R$ 1.000,00 (mil reais); 3º Lugar - R$ 800,00 (oitocentos reais). A relação dos participantes pode ser conferida ao final do texto.

Os prêmios serão pagos em parcela única, em até 60 (sessenta) dias, após a realização do concurso, através de depósito na conta bancária indicada pelo candidato no momento de sua inscrição.

O Concurso também vai fazer uma grande exaltação ao Carnaval Cultural de Corumbá. Os coralistas do Coral Cidade Branca e da Banda de Música Manoel Florêncio vão apresentar marchinhas históricas de carnavais passados.