Concurso de Presépios define vencedores em duas categorias

Foto: Renê Marcio Carneiro/PMC

Com 15 participantes nas categorias Tradicional e Temático, o Concurso de Presépios 2023 teve os vencedores definidos em votação popular. Foram premiados os três primeiros colocados de cada categoria, somando o valor total de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) de premiação.

Conforme o regulamento, em ambas categorias, a premiação ficou assim definida: a primeira colocação receberá R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais); o segundo lugar terá direito a R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e terceiro colocado receberá R$ 1.000,00 (mil reais).

Os prêmios serão pagos em parcela única, em até 60 (sessenta) dias, após a realização do concurso, por depósito na conta bancária indicada pelo candidato no momento de sua inscrição.

O Concurso teve 906 votos válidos. Confira o resultado com os três vencedores das duas categorias.

TRADICIONAL

1º colocado: 231 votos – Presépio ‘JESUS NA CASA DA SUA MÃE N. SRA. AUXILIADORA’ – Maria José de Oliveira Mendes

2º colocado: 208 votos – Presépio ‘A GRUTA DA VIDA’ – Dilza Franco

3º colocado: 123 votos – Presépio ‘NASCEU O MENINO DEUS’ – Luziangela Borges

TEMÁTICOS

1º colocado: 234 votos – Presépio ‘JESUS PANTANEIRO MESMO’ – Adriana Suzan da Silva Costa

2º colocado: 180 votos – Presépio ‘O NATAL NO SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO’ – Nanci Dias do Nascimento

3º colocado: 151 votos – Presépio ‘O MENINO JESUS CUIDA DA EDUCAÇÃO’ – Flávia Gomes Monteiro Carvalho