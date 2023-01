Concurso para Corte de Momo abre inscrições em Corumbá

Concurso será realizado em Corumbá / Diário Corumbaense

As inscrições para o concurso da Corte de Momo, que vai comandar o Carnaval 2023 em Corumbá já estão abertas.

Serão eleitos o Rei Momo, a Rainha e duas princesas, no dia 05 de fevereiro, a partir das 19h, na Avenida General Rondon, na Praça Generoso Ponce. Logo após serem eleitos pela comissão julgadora, acontece a coroação. A Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico é a responsável pela organização do evento.

Conforme o Diário Corumbaense, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas na Fundação da Cultura, na rua Dom Aquino, nº 1.380, Centro, no período de 12 a 27 de janeiro, das 08h às 13h.

Os candidatos devem apresentar: fotocópia da identidade (RG), junto com o original para conferência e devolução; fotocópia do CPF; comprovante de residência; comprovante de conta bancária em nome do candidato.

A Fundação da Cultura ressalta que as inscrições somente serão aceitas com a apresentação de todos os documentos exigidos no Edital publicado no DIOCORUMBÁ dessa quarta-feira, dia 11, e o preenchimento da Ficha de Inscrição, sendo vedada a inscrição condicionada à posterior complementação dos mesmos.

A comissão julgadora vai avaliar os critérios de beleza, apresentação e simpatia para rainha e princesas e, para o rei momo, apresentação e simpatia, além, claro, de samba no pé.

Premiação

Conforme o site, a premiação dos candidatos vencedores será de R$ 2 mil paa o rei e rainha e R$ 1.500, para as princesas. Os prêmios serão pagos em parcela única, em até 60 dias, após a realização do Carnaval 2023, através de depósito na conta bancária indicada pelo candidato no momento de sua inscrição.

As informações sobre o concurso da Corte de Momo estão disponíveis na edição Nº 2.572, desta quarta-feira, 11 de janeiro, do Diário Oficial do Município.

O lançamento oficial do Carnaval de Corumbá será no dia 31 de janeiro e o evento acontece de 17 a 21 de fevereiro.