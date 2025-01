Concurso para Corte de Momo abre inscrições na quinta-feira

Começam na quinta-feira, 30 de janeiro, as inscrições para o Concurso da Corte de Momo do Carnaval 2025. A escolha e a coroação estão marcados para o sábado, 15 de fevereiro, na praça Generoso Ponce, que fica na avenida General Rondon. Serão escolhidos um Rei Momo, uma Rainha do Carnaval e duas princesas.

Gratuitas, as inscrições podem ser feitas até o dia 07 de fevereiro (sexta-feira), no Museu Casa do Dr. Gabi - Espaço de Memória, na rua Cuiabá, n° 1181, esquina com a rua 15 de Novembro, Centro, das 08 horas às 13h30. Somente poderão participar do Concurso da Corte de Momo do Carnaval 2025 pessoas residentes em Corumbá.

Poderão concorrer aos títulos para a Corte de Momo, os candidatos que preencherem os seguintes requisitos: ser brasileiro nato ou naturalizado; ter idade igual ou superior a 18 anos; ter disponibilidade para participar dos ensaios e para cumprir, caso eleito, os compromissos carnavalescos estabelecidos pela Fundação da Cultura de Corumbá; apresentar no ato da inscrição todos os documentos exigidos no edital publicado no DIOCORUMBÁ; preencher e assinar a ficha de Inscrição, o Termo de cessão de uso de imagem, som e voz e o Termo de Ciência sobre os descontos cabíveis.

De acordo com o Edital 001/2025 da Fundação da Cultura de Corumbá, o Rei e a Rainha terão direito a premiação individual de R$ 5 mil. As princesas receberão prêmio de R$ 4,5 mil cada uma das eleitas. Os valores serão pagos em parcela única, em até 60 (sessenta) dias após a emissão da Nota Fiscal, através de depósito na conta bancária indicada pelo candidato no momento de sua inscrição.

O concurso da Corte de Momo do Carnaval 2025 terá os seguintes quesitos: apresentação; qualidade rítmica; desenvoltura e simpatia.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá