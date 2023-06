Concursos de Andores e de Miniandores têm inscrições prorrogadas até 20 de junho

Vários prêmios serão entregues / Prefeitura de Corumbá

Prorrogadas, até 20 de junho, as inscrições para participação nos concursos de Andores do Arraial do Banho de São João 2023 e de Mini Andores de São João 2023. Os editais da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, com as devidas prorrogações, foram publicados na edição desta sexta-feira, 16 de junho, no Diário Oficial de Corumbá.

As inscrições continuarão a ser recebidas no Museu Casa do Dr. Gabi – Espaço de Memória, que fica na rua Cuiabá, 1181, Centro, das 08h às 11h30 (período matutino) e das 14h às 16 horas (período vespertino). Os demais itens do Edital nº 010/2023 FCPH e do Edital nº 011/2023 FCPH permanecem conforme as publicações originais datadas de 02 de junho.

Concurso de Andores

As duas categorias vigentes para o Concurso de Andores 2023 são: Tradicional e Pluralidade. No ato da inscrição, o participante deverá informar em qual categoria está inscrevendo seu andor. Cada participante poderá se inscrever em apenas uma das categorias, sendo passível de desclassificação em caso de inscrição dupla.

Em cada categoria (Tradicional e Pluralidade) serão premiados os cinco primeiros colocados, com os seguintes valores: 1º lugar: R$ 1.000,00; 2º lugar: R$ 850,00; 3º lugar: R$ 750,00; 4º lugar: R$ 600,00 e 5º lugar: R$ 500,00. Os prêmios em dinheiro são pagos em parcela única, em até 60 (sessenta) dias, após a realização do concurso, através de depósito na conta bancária indicada pelo responsável legal no momento de sua inscrição.

Concurso de Mini Andores

A iniciativa é voltada para participantes na faixa etária de 12 anos (completos) até 16 anos. Os Mini Andores ficarão expostos no Museu de História do Pantanal (MUHPAN) de 22 a 25 de junho.

Serão premiados os 10 primeiros colocados com os seguintes valores: 1º lugar: R$ 350,00; 2º lugar: R$ 300,00; 3º lugar: R$ 250,00 e do 4º ao 10º lugares: R$ 200,00 (cada). Os prêmios em dinheiro são pagos em parcela única, em até 60 (sessenta) dias, após a realização do concurso, através de depósito na conta bancária indicada pelo responsável legal no momento de sua inscrição.