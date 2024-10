Condições extremas fazem fogo avançar e atingir a Serra do Amolar

Divulgação/ Instituto Homem Pantaneiro

Um grave incêndio se intensificou na Serra do Amolar, alcançando a Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) Acurizal, na última quarta-feira (24). Essa área, que vinha passando por ações de recuperação após os incêndios de 2020, havia recebido o plantio de mais de 25 mil mudas.



Conforme o Instituto Homem Pantneiro, o fogo avançou rapidamente devido a ventos de 20 km/h e temperaturas superiores a 40°C.



Há cerca de duas semanas, toda a região vem sendo afetada por incêndios, e a chuva recente foi insuficiente para extinguir os focos. O mesmo incêndio já atingiu o Parque Nacional do Pantanal Matogrossense e continuou a se espalhar.



No dia 24/10, a linha de fogo dentro da RPPN Acurizal aumentou, atingindo uma extensão de 11 km.



As condições extremas tornaram o combate ao incêndio inviável para os brigadistas. Além dos 6 brigadistas da Brigada Alto Pantanal, outros 38 brigadistas do Prevfogo/Ibama foram mobilizados, e duas aeronaves foram usadas para dispersão de água.



Diante desta tragédia, não vamos nos abater. Nosso trabalho incansável de monitoramento e combate continuará com ainda mais força. Na região, há uma equipe de resgate do Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal (Gretap/MS), com profissionais do IHP, do Ibama e da UCDB. Os brigadistas ambientais da Brigada Alto Pantanal e equipe do Prevfogo/Ibama continua na região.