05 de Janeiro de 2026 • 13:10

BR-262

Condutor fica ferido após capotamento na BR-262, em Corumbá

Acidente aconteceu na noite de ontem (4)

Da redação

Publicado em 05/01/2026 às 10:20

Atualizado em 05/01/2026 às 11:33

Divulgação/ Bombeiros

Um capotamento registrado na noite de ontem (4), por volta das 22h30, mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar na BR-262, nas proximidades da rotatória da Lajinha, a cerca de 10 quilômetros da área urbana de Corumbá.

De acordo com o 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM), ao chegar ao local a guarnição encontrou um veículo de cor branca que havia saído da pista e capotado em meio à vegetação às margens da rodovia. Populares que trafegavam pela via pararam para prestar os primeiros socorros, sendo realizada a segurança da cena antes da liberação dessas pessoas.

Após uma varredura completa ao redor do automóvel para descartar a presença de outras vítimas ou riscos, como princípio de incêndio, os bombeiros constataram que havia apenas um ocupante no veículo. O condutor, um homem de 30 anos, estava retido no interior do carro.

Para o resgate, a equipe utilizou ferramentas de desencarceramento, com emprego de expansor e equipamento de corte, possibilitando a retirada da porta do veículo e o acesso seguro à vítima. Em seguida, foram realizados os procedimentos de estabilização, imobilização e colocação em prancha, permitindo a remoção do motorista.

O homem estava consciente e responsivo, porém levemente desorientado, apresentando diversos hematomas pelo corpo, pequenos cortes na face e suspeita de fratura no punho esquerdo e na clavícula esquerda.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal também estiveram no local e ficaram responsáveis pela preservação da área e demais providências legais. A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Corumbá, imobilizada em prancha longa, com colar cervical, tirantes e protetores laterais de cabeça, onde permaneceu sob cuidados do médico plantonista.

