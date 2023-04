Conferência de saúde de corumbá é oportunidade da população participar da gestão da Saúde Pública

Gisele Ribeiro/PMC

O prefeito Marcelo Iunes participou na noite dessa quinta-feira, 30 de março, da abertura da 9º Conferência Municipal de Saúde de Corumbá. Com o tema “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai ser outro dia”, o evento reuniu servidores, estudantes de diversas áreas e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Na cerimônia de abertura realizada no Centro de Convenções do Pantanal, os trabalhadores de todas as áreas da Saúde Pública foram homenageados pela Secretaria Municipal e pelo Conselho Municipal, realizadores da 9ª Conferência. Atrações culturais e artísticas também marcaram o início dos trabalhos, que prossegue nesta sexta-feira.

“É uma enorme satisfação estar aqui hoje para participar da 9ª Conferência Municipal de Saúde, que tem como tema “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai ser outro dia”, um evento, que acontece a cada quatro anos, um importante espaço de diálogo entre governo e sociedade para a construção das políticas públicas do Sistema Único de Saúde”, enfatizou o prefeito Marcelo Iunes em seu discurso.

“Daqui serão eleitos delegados que irão encaminhar as nossas propostas para a Conferência Estadual e depois para a Nacional, que vai acontecer em julho, em Brasília, e vão servir de subsídio para a elaboração do Plano Nacional de Saúde e Plano Plurianual de 2024- 2027”, prosseguiu o chefe do Executivo municipal, destacando a importância da participação popular nas decisões do Executivo.

Marcelo Iunes destacou também as peculiaridades da região pantaneira, como por exemplo o difícil acesso da população ribeirinha, onde mais de 2 mil pessoas cadastradas que são atendidas pelo programa Povo das Águas. “São investidos mais de R$ 4 milhões ao ano, de recursos próprios, para a execução do programa”, pontuou.

“Outro ponto que merece uma atenção especial é a questão da fronteira, todos sabemos que muitos dos nossos irmão Bolivianos utilizam nosso sistema de saúde, tanto a rede de urgência e emergência, como as Unidades de Saúde, as salas de vacina. Esta é uma questão tão complexa que até a vacinação antirrábica nas cidades da fronteira nós que fazemos, com subsídios do Ministério, porque a Bolívia possuiu registros recentes da doença, então fazemos isto para nós proteger”, completou o chefe do Executivo municipal.

A primeira-dama e secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Amanda Balancieri Iunes, o secretário municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal, a secretária municipal de Saúde, Beatriz Assad, o secretário municipal de Relações Institucionais, Marcelo Araújo, a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Léi Vilalva de Moraes, e a secretária-adjunta de Saúde, Mariluce Leão, também participaram da abertura da 9ª Conferência Municipal de Saúde, assim como os vereadores Roberto Façanha e Alex Dellas.

Fonte: Prefeitura Municipal de Corumbá