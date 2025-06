Conferência debate futuro da assistência social em Corumbá

Renê Marcio Carneiro/PMC

A Prefeitura de Corumbá confirmou para o dia 11 de julho, das 08h às 16h, a realização da 15ª Conferência Municipal de Assistência Social. O evento acontecerá no auditório do Programa Crianças e Adolescentes Felizes (PCAF), localizado na Rua 13 de Junho, nº 2660, no bairro Dom Bosco.

Com o tema “20 Anos do SUAS: Construção, Proteção Social e Resistência”, a conferência tem como objetivo principal avaliar a política de assistência social no município e propor melhorias para o Sistema Único de Assistência Social (SUAS).