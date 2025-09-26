Conferência discute saúde em Corumbá nesta sexta

Conferência Municipal de Saúde de Corumbá foi aberta na manhã desta sexta-feira, 26 de setembro, no Centro de Convenções do Pantanal com o tema “Construindo o Futuro da Saúde de Corumbá-MS: Plano Municipal de Saúde 2026-2029”. O evento reúne gestores, trabalhadores da área e representantes da sociedade civil para avaliar a situação do setor e definir propostas que irão compor o novo plano de ações da Secretaria Municipal de Saúde.

Na abertura, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Reinaldo dos Santos, destacou a importância da participação popular. “Fico feliz em ver que a maioria aqui é de trabalhadores, o que fortalece nossa discussão”, disse. Representando o prefeito Dr. Gabriel Alves de Oliveira, o secretário Especial de Articulação Política e Institucional, Marcos de Souza Martins, reforçou a necessidade de ouvir diferentes segmentos. “Não há como falar em futuro sem olhar para o que já percorremos. A saúde será construída pela escuta e pelo diálogo com a população”, afirmou.

A programação inclui debates sobre o panorama da saúde no município, controle social e participação popular no SUS, além de trabalhos em grupo que irão sistematizar propostas. O relatório final será consolidado e encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde e à Secretaria Municipal de Saúde para homologação.

De acordo com o regulamento, a conferência tem caráter deliberativo e poderá aprovar ou suprimir propostas apresentadas nos grupos de trabalho. O encontro também prevê apreciação de moções e consolidação de diretrizes que nortearão o plano municipal no período de 2026 a 2029.

Participam da conferência conselheiros de saúde, gestores, trabalhadores, usuários do SUS e instituições da sociedade civil. Autoridades municipais, convidados e representantes da imprensa acompanham os debates.

