Acessibilidade

26 de Setembro de 2025 • 15:45

Buscar

Últimas notícias
X
Corumbá

Conferência discute saúde em Corumbá nesta sexta

O evento reúne gestores, trabalhadores da área e representantes da sociedade civil

Redação

Publicado em 26/09/2025 às 10:44

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Conferência Municipal de Saúde de Corumbá foi aberta na manhã desta sexta-feira, 26 de setembro, no Centro de Convenções do Pantanal com o tema “Construindo o Futuro da Saúde de Corumbá-MS: Plano Municipal de Saúde 2026-2029”. O evento reúne gestores, trabalhadores da área e representantes da sociedade civil para avaliar a situação do setor e definir propostas que irão compor o novo plano de ações da Secretaria Municipal de Saúde.

Na abertura, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Reinaldo dos Santos, destacou a importância da participação popular. “Fico feliz em ver que a maioria aqui é de trabalhadores, o que fortalece nossa discussão”, disse. Representando o prefeito Dr. Gabriel Alves de Oliveira, o secretário Especial de Articulação Política e Institucional, Marcos de Souza Martins, reforçou a necessidade de ouvir diferentes segmentos. “Não há como falar em futuro sem olhar para o que já percorremos. A saúde será construída pela escuta e pelo diálogo com a população”, afirmou.

A programação inclui debates sobre o panorama da saúde no município, controle social e participação popular no SUS, além de trabalhos em grupo que irão sistematizar propostas. O relatório final será consolidado e encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde e à Secretaria Municipal de Saúde para homologação.

De acordo com o regulamento, a conferência tem caráter deliberativo e poderá aprovar ou suprimir propostas apresentadas nos grupos de trabalho. O encontro também prevê apreciação de moções e consolidação de diretrizes que nortearão o plano municipal no período de 2026 a 2029.

Participam da conferência conselheiros de saúde, gestores, trabalhadores, usuários do SUS e instituições da sociedade civil. Autoridades municipais, convidados e representantes da imprensa acompanham os debates.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Ocorrência

Vazamento de gás mobiliza guarnição em posto de saúde de Ladário

Polícia

Mulher é flagrada furtando produtos em loja do centro de Corumbá

Atentado

Homem de 33 anos é baleado no centro de Corumbá

Bombeiros resgatam ribeirinha de 24 anos no Pantanal após quadro de síncope

Bombeiros foram acionados às 20h10 sobre acidente de avião que vitimou quatro pessoas

Atrativos turísticos de Bonito recebem certificação de segurança do Corpo de Bombeiros

Drama

Bombeiros resgatam ribeirinha de 24 anos no Pantanal após quadro de síncope

Publicidade

Teste

Corumbá é uma das 4 cidades de MS escolhidas para testar novo sistema de alerta da Defesa Civil

ÚLTIMAS

Prêmios

MS Nota Premiada terá sorteio de R$ 300 mil na terça-feira

Participam consumidores que incluíram CPF na nota em agosto

Prevenção

MS se capacita para enfrentamento à febre Oropouche

A ação reuniu profissionais da equipe técnica do Estado e mais três municípios convidados

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo