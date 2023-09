Conferência Municipal discute implementação dos direitos das pessoas com deficiência

A III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência trabalhou o tema “O Cenário atual e futuro na implementação dos Direitos das Pessoas com Deficiência: Construindo um Brasil mais inclusivo”. Realizada na sexta-feira, 1° de setembro, teve como objetivo viabilizar a política de prevenção, atendimento e inclusão da pessoa com deficiência.

O tema central da Conferência foi trabalhado a partir de cinco eixos de discussão; Estratégias para manter e aprimorar o controle social, assegurando à participação das pessoas com deficiência; Garantia do acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas; Financiamento das políticas públicas da pessoa com deficiência; Direito e acessibilidade e Desafios para comunicação universal.

A secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, primeira-dama Amanda Balancieri Iunes, foi representada pela secretária adjunta Shirley Monterisi Ribeiro. Ela destacou que a Prefeitura trabalha para assegurar que os direitos das pessoas com deficiência sejam respeitados.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania trabalha políticas que visam garantir a inclusão social e a acessibilidade em todos os âmbitos da vida, incluindo educação, saúde, trabalho, cultura, esporte e lazer. A orientação do prefeito Marcelo Iunes é qualificar, ainda mais, o serviço oferecido às pessoas com deficiência e transformar Corumbá em uma cidade cada vez mais inclusiva, acessível e humanizada.

A III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência teve como palestrante o professor adjunto da UFGD Waslington Cesar Shoiti Nozu.