Conferência para discutir atenção primária em saúde é amanhã

PMC

Corumbá realiza na próxima quarta-feira (6), a primeira conferência livre destinada a discussão da Atenção Primária em Saúde, no auditório da UBSF Simone Flores, a partir das 8h. A iniciativa é preparatória para a 2ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde (CMGTES), convocada pela resolução nº 01, de fevereiro de 2024, do Conselho Municipal de Saúde (CMS), agendada para o dia 19 de abril.

Para Mariluce Leão, secretária adjunta de Saúde e representante do Gestor no Conselho Municipal de Saúde, “é muito importante ouvir a todos e nós vamos defender as propostas de Corumbá, na Etapa Estadual e na Nacional.”

Segundo o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Davi Vital Rosário, do segmento dos usuários, “essa temática é importante e dá incio às nossas atividades que antecedem a Conferência, nossa etapa Municipal está agendada para dia 19 de abril no Centro de Convenções do Pantanal. Neste dia faremos discussões importantes sobre o Trabalho e a educação na saúde, nosso lema é Gente que faz o SUS acontecer” e vamos ouvir e encaminhar as solicitações de todos”.

Discutir as politicas públicas de saúde, em especial no que diz respeito a Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, é um desafio. Para isso uma das propostas da Educação permanente, é a reserva de horários disponíveis para Estudo tanto na atenção primária à saúde, quanto nos demais serviços de Saúde, Disse a coordenadora de Educação Permanente em Saúde, Dilene Ebeling V. Duran, “nosso foco será na educação permanente das equipes de saúde para o aprimoramento do trabalho e do cuidado, além da revisão dos processos de formação de profissionais da saúde.”

A secretária de Saúde Beatriz Assad, convida trabalhadores e usuários a participar e contribuir nesse processo de construção coletivo, sempre pautados nos princípios do SUS: universalidade, integralidade e equidade. Convido a todos a participar no dia 06/03 às 8h no auditório da UBSF Simone Flores. “Juntos vamos construir essa história”, disse.