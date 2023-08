Congresso Multidisciplinar de Educação da Rede Municipal de Corumbá é realizado nesta semana

O 'I Congresso Multidisciplinar de Educação' foi aberto nesta terça-feira / Clovis Neto/ Prefeitura Corumbá

Nesta terça-feira, 1° de agosto, foi realizada a abertura do ‘I Congresso Multidisciplinar de Educação’. A atividade reúne até sexta-feira, dia 04, todos os servidores da Rede Municipal de Ensino na discussão do tema “Teoria, prática e intercâmbio cultural na fronteira Oeste”.

Com uma programação diversificada, o Congresso visa a promoção do debate científico e compartilhamento de práticas pedagógicas na educação básica; além de refletir sobre as dinâmicas de sala de aula, desenvolvimento de com oficinas formativas e aproximação de artistas locais transfronteiriços à comunidade escolar.

O Congresso

O 'I Congresso Multidisciplinar de Educação' foi aberto nesta terça-feira, 1° de agosto, com a palestra magna de Renata Americano, sobre “experiência da criança na primeira infância” e Sarau Gastroliterário (realizado durante todos os dias do evento) e oficinas para os administrativos. À tarde, às 13h30, a palestra será com a mestre Aparecida Cormedi, sobre “desenho universal para a aprendizagem”. No período vespertino também haverá oficinas para os técnicos.

No dia 02 a palestra é com Alci Filho, que vai explanar sobre “a alegria de ser educador”. Ainda durante a amanhã e a tarde serão promovidas oficinas para os professores e técnicos. Alci também se apresenta no dia 3, no período da manhã. No dia 3, à tarde, quem conversa com os profissionais da educação é Rosemary Nantes Martins, com o tema “Educação Especial”. As oficinas e o Sarau Literário prosseguem durante o período.

No último dia do I Congresso Multidisciplinar de Educação da Rede Municipal de Ensino, a palestrante será Celeida Maria Costa Souza e Silva, com a abordagem “compromisso ético, social e político do Educador : sujeito e ator das políticas”, com início às 7h30. A partir das 7h30, o convidado é Alfredo Rodrigues Peña, com a temática “prevenção ao bullying e violência nas escolas fronteiriças”.

Também acompanharam a abertura do Congresso o secretário de Governo, Luiz Antônio Pardal; o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, César Freitas Duarte; a secretária adjunta de Educação, Maria do Carmo Provenzano de Arruda Brum; o chefe de Gabinete, Élbio Mendonça; o diretor-presidente do Procon, Vital Miguéis; o diretor-presidente da Agência Portuária, Marconi de Souza Júnior; o assessor-executivo, Josyel Medina (Big); e o vereador Elinho Júnior.