Conselheiras tutelares vão passar por capacitação antes da posse em Corumbá

Conselheiras vão fazer curso / Arte: Diário Corumbaense

Foram eleitas cinco conselheiras tutelares e sete suplentes, todas mulheres, para o quadriênio 2024/2028 em Corumbá. Doze pessoas votaram nulo e outras 10 em branco. A eleição ocorreu no domingo, dia 1º com a participação de 2.475 pessoas.

De acordo com o Diário Corumbaense, Renata Miceno Papa de Almeida, membro da Comissão do Processo Eleitoral, o comparecimento superou as expectativas. Cada eleitor, pôde votar em até cinco candidatas, conforme as regras da eleição.

“Entendendo que é um processo democrático não obrigatório, ou seja, a pessoa vai por livre vontade, realmente surpreendeu a participação. O dia inteiro vimos movimento e a participação dos eleitores na escolha de pessoas que vão garantir os direitos das crianças e adolescentes. Essa eleição, a tendência é crescer a cada pleito”, destacou Renata ao Diário Corumbaense.

Das cinco conselheiras tutelares eleitas, três vão atuar pela primeira vez. O próximo passo é publicar no Diário Oficial do Município o resultado oficial das eleições e dar sequência até a posse.

“Temos até dezembro para fazer a capacitação de 40h. Além do Estatuto da Criança e Adolescente, serão abordados Legislações do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Sistema Único de Saúde (SUS), Educação, que são políticas públicas, apresentação de toda a Rede de Proteção de Corumbá, órgãos de defesa, às quais elas também irão trabalhar diariamente. Só após a capacitação e presença de 75%, as conselheiras ficam habilitadas para a posse em janeiro do ano que vem”, explicou Renata Miceno Papa.

Ainda segundo o site, a escolha dos conselheiros tutelares acontece a cada quatro anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. O voto é sigiloso e facultativo. As eleições dos membros do Conselho Tutelar são de responsabilidade do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), sob a fiscalização do Ministério Público.

O pleito é realizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e o Ministério Público. Os eleitos serão empossados no dia 10 de janeiro de 2024, em todo o Brasil e o mandato se encerra em 2028.

Confira as novas conselheiras titulares de Corumbá:

1° Titular: Lisangela Valdonado Gomes Balejo- 786 votos

2° Titular: Antonielly Menacho Recalde- 770 votos

3° Titular: Camila Andreta dos Santos- 753 votos (nova eleita)

4° Titular: Quézia Eloise França da Silva- 702 votos (nova eleita)

5°Titular: Maria Ramona de Paula da Silva- 627 votos (nova eleita)

Suplentes

6° Suplente: Jenay Carla Simião Terto- 560 votos

7° suplente: Nádia Cristina Bureman- 556 votos

8° suplente: Nelly Silmara Ribas da Costa- 514 votos

9° suplente: Maria Alcina Fernandes Moraes- 513 votos

10° suplente: Amanda Inez de Carvalho Costa- 457 votos

11° suplente: Vanna Giane Diniz- 275 votos

12° suplente: Noemi Campos dos Reis- 210 votos