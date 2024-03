Conselhos Municipais de Corumbá promovem a Campanha dia 21 de março

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e o Conselho Municipal da Criança e Adolescente promovem nesta quinta-feira, 21 de março a Campanha Leão Amigo das Crianças, dos adolescentes e dos idosos. A ação acontece no Fórum Dr. Walter Mendes Garcia, localizado na rua Vinte Um de Setembro, 1633, bairro Aeroporto, e começa às 14 horas.

Com a participação dos diretores e coordenadores das Escolas Municipais e Estaduais e servidores da Prefeitura Municipal de Corumbá, o evento é aberto à toda comunidade.

Panfletagem

A Campanha Leão Amigo das Crianças, dos adolescentes e dos idosos, prossegue na sexta-feira, 22, com uma panfletagem na rua Frei Mariano, esquina com a rua Treze de junho, às 08h30.

A Campanha Leão Amigo das Crianças, dos Adolescentes e dos Idosos tem o objetivo de conscientizar as pessoas que desconhecem a possibilidade de direcionar parte do imposto devido para os Fundos Municipais. De acordo com a legislação, o declarante pode destinar até 6% do cálculo do imposto apurado na declaração, sendo 3% para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e 3% para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O valor doado pelo contribuinte retorna ao seu bolso no momento de receber a restituição do imposto de renda, ou é compensado na hora de pagar o IR, se for o caso.

“Como é uma dedução, se o contribuinte puder doar R$ 200,00 ele pode fazer a destinação que esse valor será somado a sua restituição, caso tenha imposto a restituir. Caso ele tenha imposto a pagar, esse valor será deduzido do montante devedor”.