Construção de infraestrutura náutica no Porto Geral continua em Corumbá

Trabalhos de sondagem geotécnica foram iniciados / Prefeitura Corumbá

Mais uma etapa para a instalação da Rampa Náutica na Prainha do Porto Geral em Corumbá está sendo cumprida.

A empresa O.S.G Engenharia iniciou o trabalho de sondagem para obtenção de características geotécnicas do local onde o equipamento será instalado. O serviço permite avaliar questões relacionadas a estados de consistência, espessura dos horizontes, medida do NSPT (Standard Penetration Test) relacionada à penetração e profundidade de ocorrência d’água.

O prefeito Marcelo Iunes destacou que com a Rampa Náutica, o turismo de Corumbá ganha mais um equipamento importante, numa localidade muito utilizada pelas pequenas embarcações, moradores e turistas que visitam a cidade. “Depois de concluída, teremos um espaço de chegada e saída de embarcações com comodidade, segurança e estrutura organizada para bem atender a todos que frequentam o local”, ressaltou o chefe do Executivo Municipal.

Marcelo Iunes pontuou que a Prefeitura, por meio da Fundação de Turismo do Pantanal, trabalha desde 2020 nas tratativas do projeto junto ao Ministério do Turismo. Ele ressaltou que a Rampa beneficiará as atividades náuticas da Prainha do Porto Geral "e servirá de referência para toda a região”. Em média cerca de mil embarcações por mês utilizam a Prainha do Porto Geral, seja para o lazer, esporte, pesca, turismo e os ribeirinhos.

“A Rampa Náutica vai servir para embarque, desembarque de forma segura e prática para pequenas embarcações, que é necessário aqui na Prainha. A viabilidade da instalação foi aprovada por representantes do Ministério do Turismo e Laboratório de Transporte e Logística da Universidade Federal de Santa Catarina (LabTrans), em visita técnica realizada em agosto de 2022”, disse a diretora-presidente da Fundação de Turismo do Pantanal (Fundtur Pantanal), Elisângela Sienna. Corumbá está entre as cinco cidades brasileiras que receberão o projeto do Ministério do Turismo.