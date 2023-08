Construção de parque aquático vai virar realidade em Corumbá

O espaço contará ainda com um amplo espaço paisagístico e estacionamento privado para 160 veículos / Gisele Ribeiro/ Prefeitura Corumbá

O prefeito Marcelo Iunes visitou as obras do parque aquático que está sendo construído no Hotel Goldfish, na área urbana de Corumbá e que pertence ao Grupo Candeias. O empreendimento privado está em fase avançada de execução e será mais um atrativo turístico da região, além de uma opção de lazer para a população local.

“É muito importante para nossa cidade ter um equipamento deste porte e com essa qualidade. Com certeza será mais um ponto de visitação para os turistas e também para quem vive aqui”, avaliou o chefe do Executivo municipal, que destacou ainda os empregos diretos e indiretos que já estão sendo gerados no local.

“Hoje são mais de 30 pessoas trabalhando diretamente na obra. Depois de pronto, devem ser pelo menos a mesma quantidade de pessoas envolvidas em todo o funcionamento do parque, que também um novo restaurante com vista panorâmica do Pantanal”, completou Marcelo Iunes.

O secretário municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal, e o vereador Manoel Rodrigues também acompanharam o andamento das obras juntamente com um representante da empresa Hidroface Piscinas, responsável pela elaboração e execução do projeto.

O local será equipado com piscina adulta, bar molhado e hidromassagem; piscina infantil com diversos brinquedos; e quatro piscinas para práticas esportivas. Serão utilizados cerca de 2 milhões de litros de água, que será tratada em uma Estação de Tratamento (ETA) própria, com sistema de funcionamento ecológico.

O espaço contará ainda com um amplo espaço paisagístico e estacionamento privado para 160 veículos. O espaço do complexo terá capacidade para receber 800 pessoas por dia. A expectativa é que o parque aquático seja inaugurado no começo de 2024.