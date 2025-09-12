Copa de Futebol Amador Feminino começa sábado em Corumbá

Luiz Felipe, Copa Integração

A edição 2025 da Copa Integração de Futebol Amador Feminino começa neste sábado, 13 de setembro, em Corumbá, reunindo seis equipes locais em busca do título. A competição, organizada pela Prefeitura de Corumbá, por meio Fundação de Esportes de Corumbá (Funec), terá jogos até o dia 25 de outubro, quando será disputada a final.

Na abertura, o time Vicente Fortunato enfrenta o GAC/Alfe às 18h. Em seguida, às 19h30, a equipe Nova Geração mede forças com a Alianza Lima. Os confrontos da fase de classificação prosseguem nos dias 18, 20, 25 de setembro e 4, 7, 11 e 14 de outubro. As partidas acontecerão no Estádio Arthur Marinho.

Participam do torneio os times Vicente Fortunato, Nova Geração, As Quilombolas, Alianza Lima e GAC/Alfe. As semifinais estão marcadas para 18 de outubro, às 18h e 19h30, envolvendo os quatro melhores classificados na primeira fase. A decisão será no dia 25 de outubro, às 18 horas.

O campeonato integra o calendário esportivo municipal e busca fortalecer o futebol feminino amador, ampliando o espaço para atletas da região.

