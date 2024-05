Copa Integração de Futebol Amador terá 11 jogos no fim de semana

A Copa Integração de Futebol Amador prossegue neste final de semana com mais 11 jogos. O evento é promovido e coordenado pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC).

Pela categoria Master, a AVEC enfrenta o Mola Cansada às 17h45 no estádio Arthur Marinho. No sábado, no mesmo horário, jogam AVAE A contra a AVAE B. Na rodada de abertura, o Master Liga derrotou o Nova Corumbá por 3 a 1.

Pela categoria feminina, todos os confrontos acontecem no sábado, a partir das 16h45, no campo do Centro Esportivo do Bairro Universitário. Os jogos são: As Quilombelas x Nova Geração; Alianza Lima x Projeto Força Jovem; Atlético Corumbá x Projeto Sonhos e Movimentos; e Ladário x GAC.

Na rodada inaugural, o Ladário goleou o Força Jovem por 8 a 0; o Nova Geração venceu o Atlético Corumbá por 5 a 3; o GAC fez 8 a 2 no Alianza e o Sonhos e Movimentos venceu o Quilombelas por 2 a 0.

No Centro Esportivo do Bairro Dom Bosco, disputado no campo do Roseiral, Aeroporto e Generoso se enfrentam no sábado, às 14h45. Já no domingo, a rodada dupla começa às 8h45 com Borrowisk x Nova Geração. Em seguida entram em campo Barbearia da 13 x Associação Pé na Bola.

Pela Série A, promovido em parceria com a Liga de Esportes de Corumbá (LEC), serão dois jogos: Brandão Júnior e Nova Corumbá entram em campo nesta sexta-feira, às 19h45; enquanto o São Vicente joga contra o Borrowisk no sábado, às 19h45.