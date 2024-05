Copa Integração, Série A e Master começam neste final de semana

Promovido e coordenado pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação de Esportes (FUNEC), a Copa Integração de Futebol Amador começa neste final de semana. No sábado, dia 18, a disputa será pela Categoria Feminina. Projeto Força Jovem e Esporte Feminino Ladário se enfrentam às 16h45 no campo do bairro Universitário.

Em seguida, às 18 horas, se enfrentam Nova Geração e Atlético Corumbá. GAC Corumbá e Alianza Lima entram em campo às 19h15, enquanto o Projeto Sonhos e Movimento e As Quilombelas fecham a rodada na sequência, com partida marcada para começar às 20h20.

No domingo, dia 19, a bola rola no tradicional campo do Roseiral, pela regional do Centro Esportivo do Bairro Dom Bosco. Associação Cervejaria x Independente Santa Fé dão início à disputa às 8h45. A Copa Integração de Futebol Amador também tem o apoio da Delegacia de Corumbá do Sindicato dos Árbitros de MS.

Série A

Mais tradicional competição de futebol amador de Mato Grosso do Sul, a Série A chega a edição 2024 com 12 times. A disputa é organizada pela FUNEC em parceria com a Liga de Esportes de Corumbá (LEC). No estádio Arthur Marinho, se enfrentam Vasco da Gama e Ferroviário, jogo que começa às 19h45.

Antes, às 17h45, também no maior estádio de futebol da região pantaneira, começa a Copa Integração – Categoria Master. Nova Corumbá – CEU e Master Liga abrem a competição, que neste ano conta com 10 equipes inscritas, incluindo duas bolivianas: Puerto Quijarro e Brasbol G 40.a

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá