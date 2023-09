Corpo de Bombeiros atendeu mais de 30 ocorrências após temporal

Divulgação/3º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Corumbá

Ainda conforme o 3º Grupamento, os trabalhos foram iniciados na Escola Municipal Cássio Leite de Barros, onde a cobertura do ginásio cedeu e atingiu estudantes. Três crianças foram atendidas no local com escoriações e foram direcionadas às ambulâncias do SAMU.

O impacto do temporal fez com que os militares atendessem diferentes ocorrências, sendo que a maioria diz respeito as quedas de árvores que causaram obstrução de vias e calçadas, bem como em residências, carros e comércios. Todo o efetivo do serviço da unidade (administrativo e operacional) foi mobilizado, segundo a instituição militar.

Para atender aos chamados, o efetivo foi dividido em três unidades, que se empenharam com esforço incessável, até que os casos graves e urgentes fossem socorridos.

Conforme informado pelo CBMMS, os trabalhos continuaram no dia seguinte, no dia 13, com quatro equipes, que contaram com o apoio das guarnições da temporada de incêndio florestal.

Desde o início da perturbação atmosférica violenta até o final da tarde do dia 13 de setembro, ocorreram 45 (quarenta e cinco) acionamentos via 193, sendo realizados 31 (trinta e um) atendimentos, entre cortes de árvores e vistorias.

Além da Corporação, a Defesa Civil Municipal e Estadual, as Prefeituras de Corumbá e Ladário, o Prevfogo/Ibama e a Energisa também participam dos esforços de restabelecimento da normalidade social nos diversos pontos críticos dos municípios de Corumbá e Ladário.

Pelo menos 17 apartamentos do Jatobazinho, conjunto habitacional com 25 blocos e que foi o mais atingido pelo temporal, sofreram algum dano material, como destelhamento. A Defesa Civil está fazendo o levantamento dos prejuízos para posterior auxílio na reconstrução.

O 3º Grupamento de Bombeiros Militar atendeu, ontem, dia 13 de setembro, 19 ocorrências, entre elas corte de árvores e vistoria em árvores. Faltaram 5 árvores que precisarão de corte, mas estão apresentando alguns riscos para execução do corte por caírem sobre fiação elétrica ainda energizada, o tipo de árvore para o tempo úmido e por ausência de proprietário no local.