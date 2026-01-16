Corpo de Bombeiros de Corumbá atende cinco ocorrências em 24 horas

Viatura Corpo de Bombeiros / O Pantaneiro/Arquivo

A Central de Operações do 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá registrou o atendimento a cinco ocorrências nas últimas 24 horas. O destaque do período foi um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta, ocorrido na noite de quinta-feira, 15 de janeiro.

A colisão aconteceu por volta das 17h40, na esquina da Avenida Eduardo Rocha com a Rua Rio Grande do Sul, no bairro Popular Nova. Ao chegar ao local, a equipe de resgate encontrou o condutor da moto, um homem de 24 anos, sentado no chão, consciente e orientado. A vítima relatou fortes dores no punho direito e na perna esquerda.

Os bombeiros prestaram os primeiros socorros, imobilizando os membros afetados do motociclista, e em seguida o transportaram para o Pronto-Socorro municipal, onde ele foi entregue aos cuidados da equipe médica de plantão. O condutor do automóvel envolvido na colisão não sofreu ferimentos.

Conforme informado pela corporação, não há imagens disponíveis desse atendimento. As demais quatro ocorrências registradas no mesmo período foram classificadas como emergências clínicas em residências, nas quais as vítimas foram conduzidas pela equipe de bombeiros ao hospital para a devida assistência médica.

