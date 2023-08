Corpo de Bombeiros procura homem desaparecido no Parque Passo do Lontra

Bombeiros procuram desaparecido / Divulgação

Douglas Aparecido de Almeida, de 25 anos, está desaparecido desde quinta-feira, dia 23, quando saiu para pescar na região do Parque Hotel Passo do Lontra, em Corumbá.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ele é funcionário do parque e a informação é que ele estaria pescando no píer na noite anterior, na barranca do Rio, no interior do estabelecimento.

Testemunhas encontraram apenas o molinete próximo ao local que ele foi avistado pela último vez. Os militares foram acionados por uma equipe da patrulha rural da PM que fazia policiamento na região.

Os mergulhadores do 3ºGBM realizaram varredura na área durante o dia, porém nada encontrado até o momento.

Amanhã novas buscas serão iniciadas.