Corpo de Bombeiros registra 8 ocorrências em Corumbá e Ladário em 24h

Incêndio em rua de Ladário / Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros registrou oito atendimentos nas últimas 24 horas em Corumbá e Ladário. A primeira chamada ocorreu às 14h de sexta-feira (29), para um incêndio florestal às margens da BR-262, na região de São Domingos.

Pouco mais de meia hora depois, às 15h40, militares atenderam uma ocorrência clínica na rua Fernando de Barros, no bairro Centro América, onde uma mulher passou mal.

Às 16h, a corporação foi acionada para a rua Oriental, cruzamento com a João Afonso, após moradores relatarem infestação de marimbondos. Já às 19h, outro incêndio em terreno baldio, próximo ao aeroporto de Corumbá, mobilizou os bombeiros.

Já às 20h, uma guarnição socorreu um homem de 40 anos em estado de embriaguez, no bairro Popular Velha. Às 22h33, os militares combateram um incêndio em edificação na rua Edu Rocha, no bairro Popular Nova.

Na madrugada deste sábado (30), a corporação foi acionada para socorrer um homem ferido em via pública, após uma briga, no bairro Nova Aliança, em Ladário. A vítima já estava sem sinais vitais.

O último registro ocorreu às 05h10, quando uma mulher de 20 anos sofreu queda da própria altura em uma residência na rua Dezesseis, Seac, em Ladário.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!