30 de Agosto de 2025 • 17:05

Corpo de Bombeiros registra 8 ocorrências em Corumbá e Ladário em 24h

Atendimentos envolveram homicídio, incêndios, atendimento clínico

Redação

Publicado em 30/08/2025 às 12:49

Incêndio em rua de Ladário / Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros registrou oito atendimentos nas últimas 24 horas em Corumbá e Ladário. A primeira chamada ocorreu às 14h de sexta-feira (29), para um incêndio florestal às margens da BR-262, na região de São Domingos.

Pouco mais de meia hora depois, às 15h40, militares atenderam uma ocorrência clínica na rua Fernando de Barros, no bairro Centro América, onde uma mulher passou mal.

Às 16h, a corporação foi acionada para a rua Oriental, cruzamento com a João Afonso, após moradores relatarem infestação de marimbondos. Já às 19h, outro incêndio em terreno baldio, próximo ao aeroporto de Corumbá, mobilizou os bombeiros.

Já às 20h, uma guarnição socorreu um homem de 40 anos em estado de embriaguez, no bairro Popular Velha. Às 22h33, os militares combateram um incêndio em edificação na rua Edu Rocha, no bairro Popular Nova.

Na madrugada deste sábado (30), a corporação foi acionada para socorrer um homem ferido em via pública, após uma briga, no bairro Nova Aliança, em Ladário. A vítima já estava sem sinais vitais.

O último registro ocorreu às 05h10, quando uma mulher de 20 anos sofreu queda da própria altura em uma residência na rua Dezesseis, Seac, em Ladário.

