Corpo de criança que se afogou em Albuquerque é encontrado

Foto enviada do Diário Corumbaense

O corpo da menina de 09 anos, que havia desaparecido no rio Paraguai no último sábado, 9, no Distrito de Albuquerque, a 60 km de Corumbá, foi encontrado por volta das 09h desta segunda-feira, 11 de dezembro.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar, o corpo foi resgatado próximo da ponte de Porto Morrinho, cerca de 10 km de distância do local do afogamento. No sábado mesmo, as buscas foram iniciadas à noite e continuaram no domingo.

A informação é que a menina submergiu enquanto tomava banho com a mãe, na baía de Albuquerque, e foi levada pela correnteza.