Corpo de homem que tinha ido pescar é encontrado às margens do Rio Miranda

O corpo de Douglas Aparecido de Almeida, 25, foi encontrado boiando no Rio Miranda pelo Corpo de Bombeiros Militar neste sábado (26). O homem, que trabalhava em hotel localizado às margens do local, estava desaparecido desde o dia anterior.

Imagens gravadas pelo sistema de monitoramento do estabelecimento e enviadas pela corporação que fez as buscas, o funcionário caminha por uma passarela. É a última vez em que foi visto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem estava pescando no píer na noite de quinta-feira (24), na barranca do Rio, que fica no interior do próprio estabelecimento. Até a sexta-feira (25), havia sido encontrado apenas um molinete próximo ao local que o funcionário foi visto pela último vez.

A vítima tinha 25 anos. O corpo passará por perícia.