Corpo é encontrado boiando no Rio Pacu, na região do Paraguai Mirim

Não foram encontrados documentos pessoais que pudessem auxiliar na identificação da vítima
As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas pelas autoridades competentes / Bombeiros/Corumbá
Na manhã de sexta-feira, dia 15, equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul realizaram o resgate de um corpo masculino encontrado boiando no Rio Pacu, a cerca de 2 quilômetros da confluência com o Rio Paraguai, na região conhecida como Paraguai Mirim.
De acordo com os militares que atenderam a ocorrência, a vítima aparenta ter entre 30 e 40 anos de idade e vestia calça jeans e um casaco com capuz. O corpo estava em avançado estado de decomposição, indicando que poderia estar na água há mais de 72 horas.
Não foram encontrados documentos pessoais que pudessem auxiliar na identificação da vítima.
O ponto onde o corpo foi localizado fica a aproximadamente 30 quilômetros da área urbana de Corumbá. Após o resgate, os bombeiros transportaram a vítima até o porto de Ladário, onde a remoção foi concluída por volta do meio-dia. O corpo ficou sob responsabilidade de uma funerária local.
As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Três ocorrências de incêndio em vegetação mobilizam Corpo de Bombeiros de Corumbá
Menino de 9 anos se fere com tesoura e é encaminhado ao pronto-socorro em Corumbá
Idosa de 94 anos é socorrida após acidente doméstico em Corumbá
Tráfico
Os dois homens detidos foram encaminhados para a Polícia Civil para as providências legais
Eventos
O projeto reúne orquestras, solistas premiados e grupos vocais e instrumentais, transitando do erudito à música popular brasileira
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS