16 de Agosto de 2025 • 08:45

Fatalidade

Corpo é encontrado boiando no Rio Pacu, na região do Paraguai Mirim

Não foram encontrados documentos pessoais que pudessem auxiliar na identificação da vítima

Da redação

Publicado em 16/08/2025 às 08:17

Atualizado em 16/08/2025 às 08:22

As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas pelas autoridades competentes / Bombeiros/Corumbá

Na manhã de sexta-feira, dia 15, equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul realizaram o resgate de um corpo masculino encontrado boiando no Rio Pacu, a cerca de 2 quilômetros da confluência com o Rio Paraguai, na região conhecida como Paraguai Mirim.

De acordo com os militares que atenderam a ocorrência, a vítima aparenta ter entre 30 e 40 anos de idade e vestia calça jeans e um casaco com capuz. O corpo estava em avançado estado de decomposição, indicando que poderia estar na água há mais de 72 horas.

Não foram encontrados documentos pessoais que pudessem auxiliar na identificação da vítima.

O ponto onde o corpo foi localizado fica a aproximadamente 30 quilômetros da área urbana de Corumbá. Após o resgate, os bombeiros transportaram a vítima até o porto de Ladário, onde a remoção foi concluída por volta do meio-dia. O corpo ficou sob responsabilidade de uma funerária local.

As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.

