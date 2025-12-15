Corpo em decomposição é encontrado flutuando no Porto Limoeiro

A vítima é um homem, com idade estimada entre 40 e 50 anos
A Polícia Civil assumirá as investigações para apurar o caso / Divulgação
Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na tarde desta segunda-feira (15), próximo ao Porto Limoeiro, em Corumbá. O achado ocorreu por volta das 14h30, após um piloteiro, profissional que manobra embarcações, perceber um forte odor enquanto movimentava um barco de turismo.
Ao investigar a origem do cheiro, o trabalhador constatou a presença de um corpo humano, que emergiu debaixo do casco da embarcação e foi arrastado pela correnteza. O cadáver percorreu aproximadamente 500 metros em direção à calha do rio, parando nas proximidades de uma segunda marina.
Com o apoio de outro piloteiro, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar utilizou uma embarcação para resgatar o corpo cerca de 600 metros à frente do ponto inicial. A vítima é um homem, com idade estimada entre 40 e 50 anos, que apresentava ausência de parte do braço direito, possivelmente em decorrência do tempo de imersão ou de ação de animais.
A área foi imediatamente isolada. A guarnição dos Bombeiros permanece no local aguardando a chegada da perícia técnica para os procedimentos de levantamento e remoção do corpo, que será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação e determinação da causa da morte. A Polícia Civil assumirá as investigações para apurar as circunstâncias do óbito.
