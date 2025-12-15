Acessibilidade

15 de Dezembro de 2025 • 23:06

Buscar

Últimas notícias
X
Tragédia

Corpo em decomposição é encontrado flutuando no Porto Limoeiro

A vítima é um homem, com idade estimada entre 40 e 50 anos

Da redação

Publicado em 15/12/2025 às 22:13

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Civil assumirá as investigações para apurar o caso / Divulgação

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na tarde desta segunda-feira (15), próximo ao Porto Limoeiro, em Corumbá. O achado ocorreu por volta das 14h30, após um piloteiro, profissional que manobra embarcações, perceber um forte odor enquanto movimentava um barco de turismo.

Ao investigar a origem do cheiro, o trabalhador constatou a presença de um corpo humano, que emergiu debaixo do casco da embarcação e foi arrastado pela correnteza. O cadáver percorreu aproximadamente 500 metros em direção à calha do rio, parando nas proximidades de uma segunda marina.

Com o apoio de outro piloteiro, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar utilizou uma embarcação para resgatar o corpo cerca de 600 metros à frente do ponto inicial. A vítima é um homem, com idade estimada entre 40 e 50 anos, que apresentava ausência de parte do braço direito, possivelmente em decorrência do tempo de imersão ou de ação de animais.

A área foi imediatamente isolada. A guarnição dos Bombeiros permanece no local aguardando a chegada da perícia técnica para os procedimentos de levantamento e remoção do corpo, que será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação e determinação da causa da morte. A Polícia Civil assumirá as investigações para apurar as circunstâncias do óbito.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Ocorrência

Criança engole pilha e é socorrida em Corumbá

Trânsito

Motociclista de 20 anos se fere após colisão com caminhão em Corumbá

Trânsito

Colisão entre motos deixa ferido em Corumbá

Mulher tem fratura exposta após acidente de moto em Anastácio

Acidente fatal na MS-162 mobiliza operação de socorro sob chuva intensa em Anastácio

Acidente entre carro e motocicleta deixa jovem ferido no Centro de Corumbá

Drogas

Polícia Civil incinera mais de meia tonelada de drogas em Corumbá

Publicidade

Ocorrência

Bombeiros removem árvore que interditou via no Bairro Dom Bosco em Corumbá

ÚLTIMAS

Clima

Semana começa com previsão de 39ºC e chuva em Aquidauana

As condições de calor intenso e alta umidade favorecem a formação de áreas de instabilidade, especialmente no período da tarde

Política

Carla Zambelli renuncia ao posto de deputada federal

Com a renúncia, a cadeira de Zambelli será ocupada pelo suplente Adilson Barroso (PL-SP).

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo