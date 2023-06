Corpus Christi: Paróquias de Corumbá e Ladário vão confeccionar tapetes

Corpus Christi é uma expressão do latim que significa "Corpo de Cristo" / Divulgação

As celebrações de Corpus Christi nesta quinta-feira, dia 8 de junho, terão os tradicionais tapetes decorando as ruas de Corumbá e Ladário.

Segundo o Diário Corumbaense, a Diocese prepara a confecção de três destas peças ornamentais ao ar livre. A confecção tem início previsto para 6 horas.

O primeiro tapete será confeccionado no pátio da Igreja Dom Bosco. Lá, acontecerá missa seguida de procissão com destino à Catedral de Nossa Senhora da Candelária, a partir das 17h.

Na rua Dom Aquino, em frente ao Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora, será montado o segundo tapete decorativo. Neste local, a rua será dividida igualmente entre as paróquias São José Operário, Nossa Senhora de Fátima, São Bartolomeu e Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora.

Ainda segundo o portal, o terceiro tapete ficará na alameda em frente à Catedral de Nossa Senhora da Candelária. Lá, serão confeccionadas peças representando as paróquias de Nossa Senhora da Candelária e Sagrado Coração de Jesus. A Paróquia Nossa Senhora dos Remédios fará o tapete em Ladário.

Alimentos não podem ser usados na confecção dos tapetes, determina a Diocese.

A data

Corpus Christi é uma expressão do latim que significa “Corpo de Cristo”. É considerado uma das festas mais importantes para a Igreja Católica, pois celebra o mistério da eucaristia, ou seja, o sacramento do sangue e corpo de Jesus Cristo.

É celebrada pela Igreja Católica sempre 60 dias depois do domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade. Na tradição católica, esta quinta-feira é considerada o dia no qual Jesus Cristo instituiu o sacramento da eucaristia. De acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), no Corpus Christi se celebra a "presença real de Jesus Cristo no pão e no vinho".