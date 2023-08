Corrida de Aventura do Parque de Piraputangas reúne quase 100 participantes

A 'V Corrida de Aventura do Parque de Piraputangas contemplou vencedores / Divulgação

A ‘V Corrida de Aventura do Parque de Piraputangas’ foi realizada no domingo, 6 de agosto, com quase 100 participantes. Com 10 quilômetros de distância, a Corrida de Trilha teve largada e chegada na sede Parque Natural Municipal de Piraputangas, na região de Antônio Maria Coelho.

No masculino geral o vencedor foi Leonardo Moraes da Silva Messias Amorim. Em segundo lugar ficou Everton de Britto Policarpi. A terceira colocação foi para André Rodrigues. Na prova feminina, a campeã geral foi Rosinha Conceição. A vice-campeã foi Maraísa Mendes. O terceiro lugar ficou com Roberta de Lima Medina.

A premiação geral, feminino e masculino, é de R$ 900,00 e troféu (1° lugar); R$ 700,00 e troféu (2° lugar) e R$ 400,00 e troféu (3° lugar). A 'V Corrida de Aventura do Parque de Piraputangas' foi uma realização da Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal.