Corrida de Aventura do Parque de Piraputangas segue até dia 1° de agosto

A prova será realizada no dia 6 de agosto / Divulgação/ Prefeitura de Corumbá

As inscrições para a V Corrida de Aventura do Parque de Piraputangas vai ateé 1° de agosto. A prova será realizada no dia 6 de agosto, com largada e chegada na sede Parque Natural Municipal de Piraputangas, na região de Antônio Maria Coelho, e terá 10 quilômetros de distância. Até essa segunda-feira, mais da metade das vagas já haviam sido preenchidas.

As inscrições devem ser feitas pelo site [clique aqui]. O valor da inscrição é de R$ 50,00. Portadores de Necessidades Especiais (PNE) terão desconto de 50% na inscrição. As inscrições poderão ser feitas a partir de hoje e permanecem abertas até que seja atingido o limite de 100 competidores.

Ao fazer a sua inscrição e pagar a respectiva taxa, o atleta está ativando sua participação no evento com direito de acesso e uso de toda a infraestrutura de apoio, além de kit contendo número de identificação de uso obrigatório e intransferível; camiseta personalizada; e medalha de participação após a prova.

A entrega do kit será feita no dia 04 de agosto, das 7h30 horas às 17h30 horas, exclusivamente na sede da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, na Rua Cuiabá, 1614. Centro. Ao participar se inscrever, o competidor assume total responsabilidade pelos dados fornecidos e assume despesas de transporte e alimentação, seguros e quaisquer outras despesas necessárias ou provenientes da sua participação antes, durante e após o término da competição.

A realização é da Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal.