Corte do Momo do carnaval de Corumbá foi eleita no domingo

Gisele Ribeiro, PMC

A Corte de Momo do carnaval de Corumbá, foi eleita na noite desse domingo, 28 de janeiro, em uma grande festa que lotou a praça Generoso Ponce.

O evento começou com a apresentação do Grupo Composto, todo formado por artistas locais e que embalou o público com sucessos de diversos ritmos.

Em seguida, todas as candidatas e candidatos se apresentaram individual e conjuntamente. Com 129,1 pontos somados, Léo Aguillar foi eleito Rei Momo. “Sou nascido em Ladário, mas sempre morei em Corumbá. Sou corumbaense nato e sempre sonhei em fazer parte dessa corte. Já concorri muito, meti a cara e esse ano deu certo”, afirmou.

“Hoje é só gratidão, de verdade. Quando pensei em desistir, algo lá fora me disse que eu era merecedor e hoje estou aqui: sou Rei Momo do Carnaval de Corumbá 2024”, celebrou o novo Rei Momo, aproveitando para deixar um importante recado aos foliões e turistas:

“Vamos nos divertir com segurança, com responsabilidade. Se beber, vá pra casa de aplicativo. Vamos participar sem briga, sem confusão. Carnaval é alegria, é amor. Todos esperam o ano inteiro por esses dias. Então vamos nos divertir com alegria e segurança”, completou Léo Aguillar.

Já o título de Rainha ficou com Daiane Lara, com 206,5 pontos. Com 200,2 pontos, a segunda princesa foi Cinthia Andrade, irmã de Daiane. “A gente batalhou muito e eu estou muito feliz, por mim e por minha irmã. É difícil descrever toda essa emoção. Como a Rainha, tenho uma expectativa de poder me entregar mais ainda. Eu amo Carnaval e quero dar um pouco desse amor pra todos os foliões”, afirmou a nova Rainha da Folia Corumbaense.

“Corumbá é uma cidade acolhedora, que tem o maior Carnaval do Centro-Oeste. Então eu vou tentar honrar e fazer desse um carnaval inesquecível para todos”, finalizou Daiane. O posto de primeira Princesa ficou com Vanessa Rocha, que 193 pontos.

O prefeito Marcelo Iunes, a primeira-dama e secretária de Assistência Social e Cidadania, Amanda Balancieri Iunes, o secretário de Governo, Luiz Antônio Pardal, o diretor-presidente da Fundação de Cultura e do Patrimônio Histórico, Joilson Cruz, e o vereador Alex Dellas fizeram a entregas das coroas e das faixas aos eleitos.